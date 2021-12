Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN International'dan Christiane Amanpour'un programına konuk oldu.

CNN Türk'ün aktardığına göre Türkiye ile iş birliği mesajı veren Miçotakis şunları söyledi:

"Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Ama komşularımızla da birlikte çalışmalıyız. Bu durumda Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız. Türkiye geçmişte göçü silah olarak kullandı. Mart 2020'de olanları hatırlarsınız. Şimdi farklı bir yaklaşım benimsediler, bence bu doğru bir yaklaşım. Kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz."

Greece is mandating the Covid vaccine for anyone aged 60 and over – or face a monthly 100 Euro fine from January. Greek Prime Minister @kmitsotakis tells me it’s led to “a significant uptick”: “I don’t like mandatory measures by nature but I feel it is the right decision”. pic.twitter.com/4hbQu0OdcQ