Yunanistan BM'e mektup yazdı: 'Adalarla ilgili Türk iddialarını reddediyoruz'

27 Mayıs 2022 Cuma, 14:31

Son dönemde Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde iniş ve çıkışlar yaşanırken, Yunanistan'dan bir adım geldi.

Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatı üzerine, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun 21 Eylül'de Yunanistan tarafından silahlandırılan ve askerileştirilen adaların statüsüne ilişkin gönderdiği mektuba yanıt olarak dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.

Maria Theofili tarafından BM Genel Sekreterine gönderilen mektupta, "Türk tarafının tüm iddiaları hukuken, mesnetsiz olduğu için bütünüyle reddedilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Mektupta, gayri askeri statüdeki adaların "Yunan egemenliği altında olduğu ve bu adaların askersizleştirilmesi yükümlülüğü taşımadığı" belirtildi.

Mektupta ayrıca, "Türkiye'nin tek taraflı itirazlarının bölgenin barış ve güvenliğini açıkça baltaladığı" yazıldı.

TÜRKİYE'NİN BM'YE GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, BM Genel Sekreter Antonio Guterres'e, 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması gereği gayri askeri statüdeki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına ve askerileştirilmesine ilişkin bir mektup göndererek, adaların mevcut statüsüne geri dönülmesi çağrısında bulunmuştu.

Mektupta, anlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın bunu meşru göstermeye çalıştığı vurgulanmıştı.