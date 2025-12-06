Yunanistan'da çiftçiler ayakta! Gümrük kapılarında geçişler durduruldu

Avrupa Birliği destekli tarımsal sübvansiyon ödemelerindeki gecikmeleri protesto eden Yunan çiftçiler, Çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki sınır kapılarında trafik akışını engelledi. Bu ödemelerin, geniş çaplı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında durdurulmuş olması tepkileri daha da büyüttü.

Traktör konvoyları, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye’ye açılan güzergâhları kapatarak sürücüleri uzun alternatif rotalara mecbur bıraktı.

Kamu Düzeni Bakanı Michalis Chrysochoidis, limanlar, demiryolu ağları ve ana transit hatlarının kapatılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

GÜMRÜKLERDE TIR GEÇİŞLER DURDU

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’da çiftçilerin başlattığı eylem nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılmasından dolayı İpsala ve Kipi gümrük kapılarında TIR işlemlerinin yapılamadığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yunanistan’daki çiftçilerin başlatmış olduğu grev nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılmasından dolayı, 02.12.2025 tarihi akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi gümrük kapılarında TIR işlemleri yapılamamaktadır. Grev kapsamında; Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisi alınmıştır."

MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA: 'KABUL EDİLEMEZ'

Başbakan Kyriakos Mitsotakis, hükümetin görüşmeye hazır olduğunu ancak ülke çapında yolların, gümrüklerin ve havalimanlarının kapatılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı:

“Çiftçilerimizin de anladığını düşünüyorum; otoyolları, gümrük kapılarını ya da havaalanlarını uzun süre kapatmak onların mücadelesine katkı sağlamaz. Bu tür eylemler diğer sosyal kesimlere zarar veriyor. Üstelik Aralık ayının kendilerine ciddi gelir desteği sağlanacak bir dönem olacağını taahhüt ettik.”

DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI TETİKLEDİ

Yunanistan’da çiftçi protestoları yeni değil, ancak bu kez öfkenin nedeni sübvansiyon ödemelerinin durdurulması. Avrupa Birliği savcıları tarafından yürütülen soruşturma, Yunanistan'da AB fonlarının usulsüz şekilde kullanıldığına dair büyük bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkardı.

Skandal, Haziran ayında beş üst düzey devlet görevlisinin istifasına yol açtı ve tarımsal destek ödemelerini yöneten devlet kurumunun kapatılma sürecini başlattı.

Son haftalarda yüzlerce kişi, sahte beyanla haksız sübvansiyon aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yapılan ön incelemede 324 kişinin toplam 19,6 milyon avroluk ödemeden faydalandığı tespit edildi.

Avrupa Savcılığı, vakayı 'sistematik, büyük ölçekli sübvansiyon dolandırıcılığı ve kara para aklama operasyonu' olarak nitelendirdi.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Protestolar ilk olarak Pazar günü Larissa yakınlarındaki Nikaia ve Platykampos köylerinde başladı. Çiftçilerin otoyola ilerlemesine izin vermeyen çevik kuvvet polisleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. İki çiftçi ve iki polis yaralandı.

Olaylarda üç kişi gözaltına alındı; ikisi görevliye mukavemet ve mala zarar vermekten, biri ise fiziki saldırıdan suçlandı. Gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen çiftçiler, Larissa Adliyesi önünde yeniden toplandı.

Çiftçi birlikleri, Cuma gününe kadar protestoların ülke çapında devam edeceğini duyurdu. Yol ve otoyol kapatma taktiklerinin artırılması planlanıyor; bu yöntem çiftçilerin hükümet üzerinde baskı kurmak için sıklıkla başvurduğu bir yöntem.