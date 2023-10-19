Yunanistan da Filistin için ayaktaydı: ‘Kahrolsun İsrail, tarih doğru olanı yazacak’

İsrail’in Al Ahli Baptist Hastanesi’ni vurup yüzlerce sivilin öldürmesine yönelik tepkiler dünyanın dört bir yanında sürüyor. Gazzeli sivillerin öldürülmesini protesto eden Yunan halkı "Kahrolsun İsrail", "Filistin halkı kazanacak, tarih doğru olanı yazacak" yazılı dövizler taşıdı. Protestoculara polis müdahale etti.

İHA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:08
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İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken, Al Ahli Baptist Hastanesi’ni vurup yüzlerce sivilin öldürmesine yönelik tepkiler devam ediyor. 

İsrail’in sivillere yönelik yaptığı katliam, dünyanın dört bir yanında sokaklarda protesto ediliyor. Protesto eden ülkelerden biri de Yunanistan. Yunanistan Komünist Partisi’nin başını çektiği pek çok sol örgüt ve Müslüman topluluklar Gazze’de ölen siviller için ayaktaydı. 

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan binlerce kişi parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanıp İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü. 

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Katil Amerika", "Bu katliamın altında NATO, Amerika, Avrupa ve İsrail'in imzası var" ve "Filistin halkı kazanacak, tarih doğru olanı yazacak" yazılı dövizler taşıdı. 

Protestoyu organize eden gruplar ortak bir açıklama da yaptı. Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas da bir konuşma gerçekleştirdi. 

Kutsumbas “Yunan hükümetinin çok büyük cezai sorumlulukları var. Bizim talebimiz ‘Psara’ fırkateyninin ve Ortadoğu bölgesinde sahip olduğumuz askeri araçların geri çekilmesi. Sınırların dışına askeri güç konuşlandırılmamalıi. Yunanistan’daki ‘ölüm üsleri’ kapatılmalı. Ülkemiz Ortadoğu’daki katliama ortak olmasın, bunun bedelini eninde sonunda Yunan halkı öder. Filistin’e özgürlük talep ediyoruz, istiyoruz. Filistin 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet olmalı” dedi. 

Göstericiler, İsrail Büyükelçiliği’ne yaklaştığı sırada ise polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.


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