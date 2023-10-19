Sanat camiasından İsrail'e tepki: Zulmü durdurun

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

İsrail’in önceki akşam Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Filistin ve Gazze’de sivillerin bulunduğu hastaneyi vuranları lanetleyen sanatçılardan, bu insanlık dışı vahşete tepki yağdı.

Gazetemize konuşan sanatçıların ortak dili “Dünyanın bir an önce bu vahşete dur demesi” oldu.

Selda Alkor: Bu yüzyılda böylesi bir insanlık trajedisine tanık olmak utanç verici. Masum bebekler, çocuklar ve insanlara yaşatılan bu zulüm hemen durdurulmalı.

Aydan Şener: Masum bebeklerin, çocukların ve ailelerin yaşadığı korkunç şiddeti dehşetle ve şaşkınlıkla izliyoruz. Yaşanan tarifsiz acılardan büyük üzüntü duyuyorum. Bu korkunç şiddet bir an önce sona ermeli.

Ediz Hun: Utanç verici bir olay. Masumların öldürülmesini şiddetle kınıyorum. Siyasilerin bu olaya son vermek için ne beklediklerini şaşkınlıkla izliyorum.

Nilüfer: Çocukların, bebeklerin öldüğü bir savaş kabul edilemez. Dünyanın bir an önce bu kıyıma dur demesi lazım.

Ferhat Göçer: Neticede insan dünyayı kendisi gibi bilir. Kirliyse dünya da kirlidir. Diğer kirlilerden ayırmak için mağdurum diye kendini kandırır. Bir insan, hekim, sanatçı olarak söylüyorum: Gazze’de hastaneyi vurmak bir insanlık suçudur. Sivil insanları hedef alan zihniyeti lanetlemeyen, bu canavarlığa sessiz kalan tüm uluslararası kurumları acilen yaptırım uygulamaya, bölgedeki barış için hızlıca harekete geçmeye çağırıyorum.

Perran Kutman: Savaşlar yüzyıllardır insanlığın canını yakmaya devam ediyor. En çok da olan masumlara oluyor. Bu savaşın derhal durdurulması ve özellikle çocukların korunması gerekiyor.

Selma Güneri: Savaş en büyük insanlık suçu. İnsanlar, savaşa meraklı oldukları kadar barışa meraklı olsaydı şimdi ne bu bombalar patlayacaktı ne de masum insanlar ölecekti. Savaşı şiddetle kınıyorum.

Türkan Şoray: Dünyanın neresinde olursa olsun masum insanları katletmek insanlık suçudur. Hiçbir şey yapamamanın çaresizliği içindeyim. Bilhassa bugünlerde Gazze’de yaşananlar olmak üzere savaşın her türlüsünü şiddetle lanetliyorum. Bu savaşı durdurmak için, masumların ve çocukların ölümünü engellemek için dünyayı yönetenlerin neyi beklediklerini merak ediyorum. Bir an önce bu katliama son verin. İçimiz kan ağlıyor, çok üzgünüm.

Hale Soygazi: Bu savaş savaştan çok bir katliam görüntüsü veriyor. Sivil hedeflerin çocukların ve hastanelerin hedef alınması kabul edilemez . Uluslararası hukuk kuralları işletilerek savaş suçları tespit edilmeli, insani yardım koridoru açılmalı ve insanlığın ölmediği gösterilmeli. Zaten bu savaşın uzun vadeli sonuçları yıkım ve acı olacak.

Filiz Akın: Masum kim olursa olsun yanında, zalim kim olursa olsun karşısında olmalıyız … Masumun dili, rengi yoktur. Bu yaşanan korkunç katliama bir an evvel dur denmeli.

Ahu Sungur: Savaş masum insanların ölüşü, çocukların hayatının yok oluşunu izlerken biz kahroluyoruz. Onların hangi duygular içinde olduğunu tahayyül etmek mümkün değil. Savaşı icat edenleri şiddetle kınıyorum.

Kadim Yaşar: Çocuklara masumlara kıymayın efendiler. Bu savaş bir ülkeyi bir ırkı yok etmiyor insanlığı yok ediyor.

Tarkan, sosyal medya hesabından vahşeti kınadı: “Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir.”

