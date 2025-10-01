Yunanistan’da genel grev: Ulaşım durdu, ülke kilitlendi

Genel grev kapsamında başkent Atina’da taksiler ve trenler tamamen dururken, otobüs, metro, tramvay ve troleybüsler azaltılmış seferlerle çalıştı. Ülke genelinde feribotlar limanda kaldı, kamu kurumları, okullar, mahkemeler ve belediye hizmetleri aksadı.

Grev çağrısı, kamu çalışanlarını temsil eden memur sendikaları ile özel sektörün çatı örgütü Genel İşçiler Konfederasyonu (GSEE) tarafından yapıldı.

Sendikalar, yeni yasa tasarısının işverenlere daha fazla esneklik tanıyarak çalışanları sömürüye açık hale getireceğini savunuyor.

Tasarı, işçilerin günde 13 saate kadar çalışabilmesini ve yılda 150 saate kadar fazla mesai yapabilmesini öngörüyor. Haftalık toplam çalışma süresi ise 48 saatle sınırlandırılıyor.

GSEE yaptığı açıklamada, “13 saatlik mesaiye hayır. Yorgunluk kalkınma değildir, insan dayanıklılığının da bir sınırı vardır” ifadelerini kullandı.

Sendikalar, 37,5 saatlik haftalık çalışma süresine geçilmesini ve toplu sözleşmelerin geri getirilmesini talep ediyor.