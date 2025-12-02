Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grevde: Bakanlık önünde protesto

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki taksiciler grev kararı aldı.

Yerel saatle 06.00'da başlayan grev nedeniyle perşembe yerel saatle 06.00'ya kadar bölgede hiçbir taksi hizmet vermeyecek.

Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamalara yasal düzenleme getirilmesi gibi taleplerini iletmek için Atina'nın merkezinden araçlarıyla konvoy halinde Ulaştırma Bakanlığı binasına gitti.

Burada eylem yapan taksiciler, hükümetten sektörün sorunlarını çözmesini istedi.