Yunanistan’da yumurtalarda 'tehlikeli kimyasallar' alarmı

Yunanistan'daki Ege Üniversitesi ve Atina Üniversitesi’nin (EKPA) yürüttüğü ve Science of the Total Environment dergisinde yayınlanan araştırmada, Serres, Magnesia, Viotia, Attika ve İlia bölgelerinden alınan yumurtalar incelendi.

Tüm örneklerde PFAS (kalıcı organik kirletici) tespit edilirken, yarısından fazlasında AB’nin belirlediği güvenli sınırların aşıldığı belirlendi.

Araştırmada en çarpıcı bulgu, İlia bölgesinde yapıldı. Burada elde edilen yumurtalardaki PFAS seviyelerinin, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) belirlediği sınırların tüm yaş grupları için üzerinde olduğu görüldü. Ölçülen ortalama değerler 5,30 mg/kg seviyesine kadar çıktı.

PFAS maddeleri endokrin sistem bozuklukları, karaciğer ve bağışıklık sistemi hasarları ile çocuklarda gelişimsel sorunlarla ilişkilendiriliyor.

Avrupa’daki benzer araştırmalarda da yumurtaların kimyasal kirliliğe maruz kaldığı daha önce ortaya konmuştu.

TARIM İLAÇLARI VE İLAÇ KALINTILARI DA BULUNDU

Yunanistan’da ilk kez yapılan kapsamlı çalışmada, yumurtalarda 6 farklı pestisit ve 5 farmasötik madde de tespit edildi. Uzmanlar, bunun yaygın tarım uygulamalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

EKPA Analitik Kimya Profesörü Nikos Thomaidis, en yüksek kirliliğin evde yetiştirilen ve serbest gezen tavukların yumurtalarında bulunduğunu söyledi.

Thomaidis, “Bu maddeler esas olarak endokrin bozukluklarına yol açıyor. Kanserle ilişkilendirildiklerine dair kesin kanıt yok” dedi.

Thomaidis, tüketicilere yalnızca EFET (Yunanistan Gıda Güvenliği Kurumu) damgalı ve sertifikalı satış noktalarından yumurta almaları çağrısında bulundu.