Yunanistan, Ukrayna'ya zırhlı araç sevkıyatına başladı
Yunanistan, BMP-1 zırhlı piyade araçlarının Ukrayna'ya sevkine başladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.
Dmitro Kuleba, Yunanistan'ın envanterindeki BMP-1 zırhlı piyade araçlarının Ukrayna'ya tedarikine başladığını duyurdu.
Kuleba, “Ukrayna için uzun zamandır beklenen BMP-1 zırhlı piyade araçlarının Yunanistan'dan sevkiyatının başlamış olması çok önemli . Yakında ordumuza gelecekler ve ülkemizin muharebe kabiliyetini ve savunma kabiliyetini anında artıracaklar” dedi.
16 Eylül'de Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 40 adet BMP-1 göndereceklerini duyurdu.
Yunanistan, Almanya ile yapmış olduğu anlaşma gereği 40 adet Marder 1A3 tipi zırhlı savaş aracından ilk 6 tanesini teslim aldı.
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