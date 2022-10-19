Yunanistan, Ukrayna'ya zırhlı araç sevkıyatına başladı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:50

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Dmitro Kuleba, Yunanistan'ın envanterindeki BMP-1 zırhlı piyade araçlarının Ukrayna'ya tedarikine başladığını duyurdu.

Kuleba, “Ukrayna için uzun zamandır beklenen BMP-1 zırhlı piyade araçlarının Yunanistan'dan sevkiyatının başlamış olması çok önemli . Yakında ordumuza gelecekler ve ülkemizin muharebe kabiliyetini ve savunma kabiliyetini anında artıracaklar” dedi.

16 Eylül'de Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 40 adet BMP-1 göndereceklerini duyurdu.

Yunanistan, Almanya ile yapmış olduğu anlaşma gereği 40 adet Marder 1A3 tipi zırhlı savaş aracından ilk 6 tanesini teslim aldı.