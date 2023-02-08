Yunanistan gazetesinden Miçotakis'e çağrı: 'Rekabeti düşünen alçaktır'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:10

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 14:54

Yunanistan'da yayın yapan NewsBreak gazetesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından "Komşu, seninleyiz" haberi yayımladı.

NewsBreak'in haberinin başlığında, "Böyle zamanlarda Türkiye ile asırlık rekabeti düşünen herkes zavallı ve aptaldır. Yanlış, alçaktır!" denildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözüne değinildi ve "Böyle sözler unutulacaktır. Yunan halkı Türk halkının yanındadır" ifadesi yer aldı. Miçotakis hükümetine, "Yunan hükümeti, Türk hükümetinin yanında durmalı ve ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olmalıdır" çağrısında bulunuldu.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin geride bırakılması gerektiği belirtilen haberde, "Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın önceki meydan okumalarını unutmalı ve Yunanistan'dan Türkiye'ye gidecek yardımlarda, dayanışmanın öncüsü olmalıdır" ifadesi yer aldı.

Haberde ayrıca, "Doğa, asırlık rekabeti seçim kampanyasına dönüştürmesine ya da biri diğerinden 10 uçak fazla aldı diye hükümetlerin kavga etmesine karşılık olarak karşısında küçük ve eşit olduğumuz hatırlattı" ifadesi dikkat çekti.