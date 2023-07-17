Yunanistan: Miçotakis ile Erdoğan, Eylül'de New York'ta bir araya gelebilir

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:38

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:46

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair Kathimerini'ye değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Vilnius'ta yapılan görüşmeye ilişkin konuşan Gerapetritis, görüşmenin "karşılıklı anlayış" ortamında gerçekleştiğini söyledi.

Gerapetritis, Miçotakis ve Erdoğan'ın önümüzdeki Eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında da bir araya gelebileceğini açıkladı.

Gerapetritis, "İyi niyetle bir diyalog süreci başlatıyoruz ve bu yeni çabayı samimiyet ve güvenle nitelendirmeye çalışıyoruz. İlk adım atılmıştır. Halihazırda Ege'de hakim olan uzlaşı, bu yeni başlangıcın yeşermesi için gerekli bir koşuldur. Ancak gerçek dostluk, barış ve işbirliğine yönelik olumlu bir perspektifte daha fazla süreklilik ve tutarlılık gerektirecektir" dedi.

"İŞBİRLİĞİ VE DİYALOG" VURGUSU

Gerapetritis, Atina'nın, Ankara ile ilişkilerde "işbirliği ve diyalog" ortamı istediğini belirterek, "Avrupa-Türkiye ilişkilerinde kaydedilecek ilerleme son derece kırılgan bir bölgede sükunete katkıda bulunacaktır. Bunun tam tersi olarak da Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinde kaydedilecek ilerleme, AB ile Türkiye'nin yeniden yakınlaşması için vazgeçilmez bir unsurdur. Avrupa Konseyi'nde Türkiye ile ilgili olarak alınacak her türlü karar ve sonuçta aktif bir rol oynayacağız" diye konuştu.

Ege Denizi'ne dikkat çeken Gerapetritis, şunları söyledi:

"Ege'de hakim olan sükunet ortamının iki amacı vardır. Bir yandan operasyonel faaliyetlerden kaynaklanabilecek potansiyel riskleri sınırlandırmak. Diğer taraftan da sahada krizler ortaya çıktığında gerilimin azaltılması için kalıcı bir doğrudan iletişim mekanizmasına sahip olmak. Bu koşulların muhafaza edilmesinin tarafların ortak iradesi olduğuna inanıyorum."

Yunanistan'ın, Kıbrıs'ı "en önemli dış politika önceliği" olarak gördüğünü kaydeden Gerapetritis, "BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa müktesebatı çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümünü kararlılıkla destekliyor ve iki devletli bir çözümün tartışılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.