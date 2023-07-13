Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 14:40

Güncelleme: 13.07.2023 - 14:44

Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce İpsala ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri A.Y. ve M.H.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen A.Y. ve M.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.