Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce İpsala ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri A.Y. ve M.H.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen A.Y. ve M.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
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