Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 14:40
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce İpsala ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri A.Y. ve M.H.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen A.Y. ve M.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.


EDirne fetö Operasyon

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