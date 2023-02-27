Yunanistan sınır güvenliğini artırdı... Göç bakanı yardım çağrısında bulundu

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:52

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:52

Yunanistan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de dahil olmak üzere 50 binin üzerinde can kaybına neden olan depremlerin ardından Türkiye ile olan kara ve deniz sınırı boyunca sınır kontrollerini güçlendirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaraçi, beklenen göç dalgasına ilişkin "Milyonlarca insanın kitlesel hareketi bir çözüm değildir" dedi ve göç dalgası gerçekleşmeden önce, Türkiye ve Suriye'ye acil yardım gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'da, göl dalgasının ilkbaharda gerçekleşmesi tahmin edilirken, 35 kilometre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki sınır çitinin iki katına çıkması bekleniyor.

Mitaraçi, "Çit, [Meriç] nehrinin tüm uzunluğu boyunca uzatılacak, böylece Avrupa kıtasını yasadışı akışlardan koruyabileceğiz" açıklamasında bulundu.

Mitaraçi ayrıca, "Korunmaya muhtaç insanlara sığınma hakkı tanımamız gerektiği açık ama bunu düzenli bir şekilde yapmalıyız... Bugün ne yazık ki sığınma yönetiminde riskleri öngörerek harekete geçmek yerine, toplumlarımızdaki yerleri en çok ihtiyacı olanlara değil, ücretini ödeyenlere satan insan kaçakçıları var" ifadesinde bulundu.