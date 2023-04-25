Yunanistan: Türkiye'deki iç siyasi tartışma, iki ülke arasında diyaloğa dönüşmemeli

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:04

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:04

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Bakanlık Sözcüsü Yorgos Arnaoutis, Çavuşoğlu'nun Ege Denizi'nde Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK) ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Yorgos Arnaoutis, bu konuda Yunanistan'ın pozisyonunun "çok iyi" bilindiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki sorunun "tek" olduğunu vurgulayan Arnaoutis, ayrıntı vermeden sorunun kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırması olduğunu dile getirdi.

Arnaoutis, "Pozisyonlarımız çok iyi biliniyor. Aramızdaki sorun tektir. Türkiye'deki iç siyasi tartışmanın, Yunanistan ve Türkiye arasında kamuya açık bir diyaloğa dönüşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında Yunanistan-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesi için iki tarafın da çaba gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın 6 milli kara suları üstünde 10 millik hava sahası talep etmesi ve uçaklarımızın o hava sahasına girmesi uluslararası adilliğe aykırı bir durum. Sonra da 'ihlal ettin' diye başlıyorlar" dedi.

Çavuşoğlu, Ege Denizi'ne dikkat çekerek, "Benzer şekilde mülkiyeti belli olmayan adacıklar var. Lozan ve Paris antlaşmalarından bahsediyorum, egemenliği anlaşmalarla net olarak belirlenmemiş. Haklı olarak 'onlar bizim' diyoruz. Yunanistan da 'bizim' diyor ve gerginlik çıkıyor" diye konuştu.