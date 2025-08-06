Yunanistan, Türkiye sınırına 5 kilometre daha duvar örüyor

Yunanistan, düzensiz göçle mücadele kapsamında Türkiye ile olan kara sınırını oluşturan Meriç Nehri boyunca uzanan sınır çitini 5 kilometre daha uzatmaya hazırlanıyor.

Yunanistan’ın kuzeydoğusunda yer alan ve göçmenlerin sıklıkla Avrupa’ya geçiş güzergâhı olarak kullandığı bu sınır hattı, son yıllarda hem siyasi hem güvenlik açısından büyük önem kazandı.

Vatandaşları Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis’in bölgeye yaptığı ziyarette açıkladığı bu genişletme planı, hükümetin sınıra yönelik daha geniş kapsamlı tahkimat hedefinin bir parçası.

Bakanlık verilerine göre, alınan önlemler sayesinde bölgede yasa dışı geçişlerde kayda değer bir düşüş yaşanmış durumda.

200 KİLOMETRELİK SINIR

Yunanistan ilk olarak 2012 yılında Meriç Nehri'nde 11 kilometrelik tel örgülü ve 3 metre yüksekliğindeki bir çit inşa etti. Bu sistem zamanla üç katına çıkarıldı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, çitin 2026 yılına kadar 100 kilometreyi aşacak şekilde uzatılacağını daha önce duyurmuştu.

Yunan makamlarının paylaştığı son verilere göre, 2025’in ilk yedi ayında nehir üzerinden yasa dışı geçişlerde yüzde 26 oranında bir düşüş kaydedildi.

2024’te aynı dönemde 3 bin 421 kişi yakalanmışken, bu sayı 2025’te 2 bin 518’e geriledi.

Greek City Times’ın haberine göre, sınırın Türkiye tarafında da benzer adımlar atılıyor.

Edirne Valiliği, Mart 2025’te yaptığı açıklamada, Türkiye-Yunanistan sınır hattında 8,5 kilometrelik beton duvar inşa edileceğini duyurmuştu. Bu hamle de göçmen geçişlerini azaltmayı ve sınır güvenliğini artırmayı amaçlıyor.