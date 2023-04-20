ABD'li Senatör Menendez: Türkiye, Yunanistan'a karşı savaşçılığını sona erdirmeli

Yayınlanma: 20.04.2023 - 12:31

Güncelleme: 20.04.2023 - 12:32

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı "savaşçılığını sona erdirene" kadar, Ankara'ya yeni F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri tedarik edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bob Menendez, "Yunanistan'ı da kapsayacak şekilde NATO üyesi dostlarına karşı yürüttükleri savaşa son vermeleri gerekiyor. Aşırı uçuşları durdurmalılar, ekümenik patriğin dünya çapında milyonlarca insanın dini lideri olarak haklarını kullanmasına izin vermeliler. Bunlar sadece bazı şeyler..." dedi.

Türkiye'nin, 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 adet modernizasyon kiti talebinin 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen haberde, Menendez'in, Türkiye'nin mevcut F-16'ları için 259 milyon dolarlık aviyonik yazılım güncellemesi içeren çok daha küçük bir modernizasyon sözleşmesini desteklediği belirtildi.

Menendez, "Bu satış, sadece NATO müttefikleri arasında iletişimde birlikte çalışabilirlik yaratmak içindi. Bunun değerli bir amaç olduğunu düşündüm. Bu Türkiye'ye tutumlarını değiştirirlerse kapının onlara kapalı olmadığını gösteriyor ama ben hala F-16'ya karşıyım" ifadelerini kullandı.

ABD'li Senatör Chris Van Hollen ise "Benim bakış açıma göre Türkiye'nin yapması gereken başka şeyler de olabilir, ancak buradaki en küçük ortak payda İsveç'in NATO'ya girişine verilecek destek olmalıdır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

17 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye tahmini değeri 259 milyon dolar olan mevcut F-16 uçak filosunun modernizasyonu için savunma ekipman ve hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi" ifadesi kullanıldı.

LİNK-16 NEDİR?

Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor.

Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor. Link-16, yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet; hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.