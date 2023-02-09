Yunanistan, Türkiye'ye insani yardım taşıyan beş uçak gönderiyor

Yunanistan, Kaharamanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Avrupa Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Türkiye'ye insani yardım taşıyan beş uçak gönderiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 03:40
Yunanistan, Türkiye'ye insani yardım taşıyan beş uçak gönderiyor
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Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla Yunanistan'ın, depremzedeler yönelik ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacıyla sağlık ve tıbbi malzemeler ile 7 bin 500 battaniye, 1,500 yatak ve aileleri barındırabilecek ve mobil klinik olarak kullanılabilecek 500 çadır gibi temel ihtiyaç malzemeleri sağlayacağı duyuruldu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianides ve Sivil Koruma Genel Sekreteri Vassilios Papageorgiou'nun eşlik edeceği Türkiye'ye yönelik ilk insani yardımın, Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndan yola çıktığı bildirildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tüm malzemelerin taşınması ve yardımların depremzedelere mümkün olan en kısa sürede ulaşılması amacıyla Türkiye'ye beş uçuş gerçekleştirileceği belirtildi.

Misyon görevinin, Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının etkinleştirilmesi çerçevesinde, Atina'daki Türk Büyükelçisinin yardımıyla Türk makamlarıyla istişare halinde ve Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde yürütüldüğü kaydedildi.


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