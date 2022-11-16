Yunanistan ve İran anlaştı
Yunanistan ve İran, el konulan gemilerin serbest kalması için anlaşmaya vardı.
Yunanistan ve İran, Tahran'ın Mayıs ayında Basra Körfezi'nde el koyduğu Yunan bandıralı iki tanker gemisinin serbet bırakılması konusunda anlaştı.
Konu hakkında bilgi, Reuters'a açıklama yapan iki kaynak tarafından verildi.
Gemi takip verileri, Delta Poseidon ve MT Prudent Warrior isimli iki tankerin İran'dan ayrıldığını gösterdi.
İran, ABD'nin Yunanistan'da İran bandıralı bir tanker gemisindeki petrole el koymasına tepki olarak Mayıs ayında bu iki gemiye el koymuştu.
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