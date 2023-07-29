Yunanistan yanarken tatile gitmişti: Göç ve Sığınma Bakanı Mitarakis 'kişisel nedenlerle' istifa etti!

Yunanistan günlerdir devam eden orman yangınlarıyla boğuşurken tatile çıkan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis, 'kişisel nedenlerle' istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 19:35
Yunanistan yanarken tatile gitmişti: Göç ve Sığınma Bakanı Mitarakis 'kişisel nedenlerle' istifa etti!
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Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis'in, istifasını sunduğu ve  Başbakan Kiryakos Miçotakis’in kabul ettiği bildirildi.

DENİZ TATİLİNE ÇIKMIŞ

İstifasını 'kişisel nedenlerden dolayı' aldığı belirtilen Mitarakis’in ülkeyi adeta cehenneme çeviren orman yangınları sırasında Patmos adasında tatilde olduğu ve deniz gezisi için tekneye bindiği ortaya çıktı.

YERİNE IKONOMU GETİRİLDİ

Bunun üzerine Mitarakis bir açıklama yapması için Başbakanlık Ofisi’ne çağrıldığı ve istifasının alındığı belirtildi.

Mitarakis’ten boşalan koltuğa ise Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yiannis Oikonomou getirildi.


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