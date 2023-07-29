Yunanistan'dan yangın açıklaması: Çoğunluğuna insan eli neden oldu

Yayınlanma: 29.07.2023 - 12:23

Güncelleme: 29.07.2023 - 12:23

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias dün basına yaptığı açıklamada, yangınların söndürülmesi sırasında iki pilotun hayatını kaybettiğini vurgulayarak “Bu süre zarfında 667 yangın çıktı, yani ülkenin hemen her yerinde günde 60'tan fazla yangın çıktı. Ne yazık ki, çoğunluğuna ya cezai ihmal ya da kasıtlı olarak insan eli neden oldu. Bunlar ya ihmal ya da kasıtlı kundaklamalardı ve bir yıl daha aynı bölgede, yakın mesafelerde aynı anda yangın çıktığına dair spesifik şikayetler var” dedi.

“İKLİM KRİZİ ARTIK BİR TEORİ DEĞİL”

Bakan Kikilias, son 15 günde ülke genelinde başlayan orman yangınların aşırı hava koşulları sebebiyle büyüdüğünü ve dün itibariyle, risk düzeyi en yüksek olan “kırmızı alarmların” turuncuya döndüğünü ifade etti. Kikilias, konuşmasında tarihte benzeri görülmemiş sıcak hava dalgasına dikkat çekip iklim krizinin, artık bir teori olmadığını ve kalıcı hale geleceğini belirterek “Bir fikir vermesi açısından aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarların birleştiği son on yılda 2012'de bir gün, 2019'da iki gün ve 2021'de üç gün yaşadık” dedi.

BU YIL TOPLAMDA 400 BİN DÖNÜM YANDI

Yunanistan genelindeki yangınlarda tahliye emrine uymayan 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 74 itfaiyecinin yaralandığını ifade eden Kikilias, Rodos Adası’ndaki yangınlarda turist ve yerli halktan oluşan 20 bin kadar kişiyi tahliye ettiklerini kaydetti.

Ülke genelindeki yangınlarda yıllık ortalama 500 bin dönüm alanın yandığını vurgulayan Kikilias, bu yıl halihazırda 400 bin dönümün yandığını ve bunun bir rekor olduğunu ifade etti.