Komşu Yunanistan ‘başkan’ peşinde!

26 Mayıs 2023 Cuma

Yunanistan’da, resmi tarihten yaklaşık 4 ay önce, 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşen genel seçime, 20 siyasal parti katıldı. Yüzde 3’lük seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarıştı.

“Yeni Demokrasi (Nea Demokratia) Partisi (YDP) Genel Başkanı” Kiryakos Miçotakis, gerekli çoğunluğu sağlayamayınca “hükümeti kurma görevini” Cumhurbaşkanı Bayan Katherina Sakelaropulu’ya iade etti.

Son seçimde, Miçotakis’in partisi oyların yüzde 41’ini aldı. Miçotakis’in babası ile gerek Türkiye’de iken gerek ben Atina’da görevliyken tanışmıştık...

Ancak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye almıştı. Tek başkanlı iktidar için 150 sandalye gerekiyordu. Bu nedenle Miçotakis, tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamadı...

Hükümeti kurmak için 5 sandalyeye ihtiyacı olan Miçotakis ilk açıklamalarında ülkeyi dört yıl kesintisiz ve güçlü şekilde yönetebilmek için yeniden seçimi işaret etti.

Yunanistan’da da Türkiye gibi muhtemelen tekrar sandık başına gidilecek. 25 Haziran’da, yeni seçimlerde, birinci çıkacak partiye, parlamentoda 20-40 sandalye “bonus” verilmesini öngören “takviyeli nispi seçim sistemi” uygulanacak. ND, oylarını koruduğu takdirde, yeni seçimlerde 146 yerine, 171 milletvekili çıkarabilecek.

Pazar günü yapılan seçimlerde Yunanistan haritası bir bölge haricinde Başbakan Kiryakos Miçotakis’in lideri olduğu merkez sağcı Yeni Demokrasi Partisi’nin rengi olan maviye boyandı.

(Çipras ve Erdoğan)

Eski Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu “Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA)” sadece Türk azınlığın yoğun yaşadığı Batı Trakya’nın Gümülcine kentinde birinci parti çıktı.

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Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, açıklamasında 21 Mayıs seçimlerini YDP’nin ardından ikinci bitiren “SYRİZA-PS”nin “Radikal Sol-İlerici İttifak Koalisyonu” lideri Çipras’ı kabul ederek hükümet kurma görevini kendisine vereceğini söyledi!

Çipras, eski Çipras değildi. Halk, daha iyi bir yaşam için vaatlerini inandırıcı bulmadı. Eskisi gibi gençlerde “Ben farklıyım” ya da “Sizden biriyim” imajını veremedi.

Partinin dikkatleri esasen 25 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan ikinci tur seçimlerde. Pazartesi öğle saatlerinde toplanan “Yürütme Bürosu’nun” ardından çarşamba günü Merkez Komitesi’nin bir araya gelmesi, onun da ardından hazırlanacak rapor üzerinden, 21 Mayıs seçimlerinin olumsuz sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

(Miçotakis)

Amaç, kaybedilen zeminin ikinci tur seçimlerde geri kazanılması ve ana muhalefetin lideri Başkan Çipras’ın pazartesi günkü açıklamalarında vurguladığı gibi: “Denetlenemeyen bir iktidara duvar örecek ilerici bir güç olarak işlevlenmesinin gereklerinin yerine getirilmesi...”

Seçim sonuçlarının yarattığı büyük sarsıntı sonrasında SYRIZA-PS yöneticilerinin, yeniden mücadele mevzilerine girmeleri ve 21 Mayıs yenilgisine karşın “emek dünyasını savunma kavgasının sürmesi” bekleniyor.

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28 Mayıs Pazar günü, 21 Mayıs’ta seçilen 300 milletvekilinin yemin töreninin ardından 29 Mayıs Pazartesi günü, parlamento başkanı seçilecek ve aynı gün, yeni seçim dönemi başlayacak...

İkinci tur seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte de 21 Mayıs parlamentosu dağılacak. Milletvekilleri, her partinin toplayacağı oy oranına göre listedeki sırayla seçilecek. İkinci turda, milletvekili tercihi yapılamayacak!

Bir zamanlar Atina’da görevliyken yakından tanıdığım, güçlü, ulusalcı George Papandreou’nun kurduğu “Sosyal Demokrat Partisi” PASOK ile “Değişim Hareketi” KINAL küçük bir partiden oluşan ittifaktır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süredir Suriye için söylediği “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünü bu kez Yunanistan için söylemesi Atina’da şaşkınlık yarattı!

Haber sitelerinde “Erdoğan bize de geliyormuş!” gibi alaycı yorumlara paralel olarak Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın kaleminden “Türkiye’de üst düzey siyasetçilerin son zamanlarda yaptıkları tehditli söylemler içeren mektubun BM başta olmak üzere, AB ve NATO genel sekreterliklerine iletileceği” açıklanmıştı.

Dendias’ın mektubunda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Ülkü Ocakları’na” hediye ettiği haritayı da belirtirken “Yalnız Yunan Adaları’na değil, Girit Adası’nı bile Türk toprakları olarak gösteren böyle bir haritanın Türkiye’nin neleri amaçladığını göstermektedir!” ifadesine de yer verildiği bildiriliyor.

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Baba Konstantinos Miçotakis 1918’de, Hanya’da doğdu. Yunan parlamentosuna ilk kez 1946 yılında seçilmişti. 1967’de askeri cuntaca tutuklanmış, ancak zamanın Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in yardımı ile Türkiye’ye kaçmıştı. 1974 yılında ülkesine dönene kadar sürgünde yaşamıştı. Miçotakis’in babası ile gerek Türkiye’de iken gerek ben Atina’da görevliyken tanışmıştık...

Kızı, Dora Bakoyannis de dışişleri bakanı olmuştu. 2017’de 98 yaşında öldü!