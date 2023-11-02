Yunanistan'da 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:41

Güncelleme: 02.11.2023 - 18:17

Meclis Disiplin Kurulu, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin, Yunan yargısınca suç örgütü ilan edilen ırkçı Altın Şafak Partisi ile bağlantılı siyaset yaptıkları ileri sürülen 11 milletvekilinin yargılanması talebini görüştü.

Kurul üyeleri, aşırı sağcı 11 milletvekilinin yargılanmasını oy birliğiyle onayladı.

Söz konusu milletvekillerinin yargılanabilmesi için dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekecek.

Meclis Genel Kurulu'nda gelecek hafta düzenlenecek özel oturumda onay verilmesi halinde bu milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılacak.

Yargılanması istenen 11 milletvekilinden 10'u halen Spartalılar Partisi üyesi.

Diğer milletvekili ise haziran ayında düzenlenen genel seçimlerde meclise Spartalılar Partisi çatısı altında girmiş ancak eylül ayında partisinden istifa ederek bağımsız olmuştu.

Yüksek Mahkeme Savcısı Yeorgis Adilini, hakkında suçlama bulunan milletvekillerinin ifadesine başvurmak için 25 Ekim'de Meclis'ten yazılı izin talep etmişti.

Savcılığın yazılı talebinde, 11 milletvekillinin genel seçimlerde suç örgütü kabul edilen ırkçı Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili İlias Kasidiarias'in yönlendirmesiyle Spartalılar Partisi'nden meclise girdiği ve bu nedenle yargılanmaları gerektiği iddia edilmişti.???????

- Kasidiaris'in seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin parlamentodan geçirdiği yasal düzenleme sonucu 21 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ve 25 Haziran'daki genel seçimleri öncesi Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti.

Kasidiaris'in 25 Haziran seçimlerinden hemen önce destekleyeceğini açıkladığı Spartalılar Partisi, sürpriz çıkış yaparak, genel seçimlerde yüzde 4,64 oy almıştı.

Spartalılar Partisi lideri Vasilis Stingas, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, Kasidiaris'e özel teşekkür etmişti.

Yunanistan yasalarına göre siyasi parti lideri ve yönetici kadrosu herhangi bir suça iştirak etmemiş olsa bile perde arkasındaki isimlerin belli suçlara iştiraki halinde o partinin seçime girmesi yasak.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, parti yöneticilerine hapis cezası verilmişti.