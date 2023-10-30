Son dakika... 4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Son dakika haberi... İYİ Partili 1, HEDEP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.
HEDEP Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, HEDEP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM’ye ulaştı.
Tezkereler TBMM Başkanlığı’nca Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.
HEDEP Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na geldi.
TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereleri TBMM Anayasa Komisyonu ile TBMM Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na gönderdi.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Karma Komisyon, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşmek için hazırlık komisyonu oluşturacak. Hazırlık komisyonu fezlekelerle ilgili hazırlayacağı raporunu bir ay içinde Karma Komisyon’a sunacak.
Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporunu görüşerek karara bağlayacak. Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verebilecek. Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.
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