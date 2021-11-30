Yunanistan'da 60 yaş üzerine aşı zorunluluğu getiriliyor
Yunanistan'da Covid-19 aşısı olmayan 60 yaş üzeri kişiler için para cezası yaptırımına gidiliyor.
Yunanistan'da, Covid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstü kişirilerin ayda 100 euro ceza ödeyeceği açıklandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, artan vaka sayısına ve yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğunlukla aşısız kişiler olduğuna dikkat çekerek, Covid-19 ile mücadelede atılacak yeni adımları açıkladı.
AYLIK 100 EURO CEZA
Yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü yurttaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını isteyen Miçotakis, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 euro ceza kesileceğini duyurdu.
Miçotakis, aşı olmayanlardan toplanacak ceza bedellerinin hastanelerin finanse edilmesi için kullanılacağını ifade etti.
"CEZA DEĞİL KORUMA"
Bunun "ceza" amaçlı değil, "koruma" amaçlı bir uygulama olduğunu savunan Miçotakis, yaklaşan Noel tatili öncesi, virüsün yayılmasını önleme amacıyla 6-12 Aralık'ta 18 yaş üstü herkese, aşılı veya aşısız olmalarına bakmaksızın ücretsiz Covid-19 testi verileceğini açıkladı.
Miçotakis, salgının Noel tatili sürecindeki seyrini belirlemek ve kontrol altına almak amacıyla erişkinlere 3-7 Ocak'ta da ücretsiz Covid-19 testi dağıtılacağını belirtti.
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