Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı

Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı

AA
04 Aralık 2022 Pazar, 09:52
Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
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Batı Trakya'da Dedeağaç şehrinde, ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan trenin raydan çıktığı bildirildi.

Yunan medyasında çıkan haberlerde, cuma günü sabah saatlerinde, NATO adına Balkan ve Baltık ülkelerine gönderilecek savaş malzemelerini taşıyan bir yük treninin, Dedeağaç Limanı yakınlarındaki Galikos istasyonunda raydan çıktığı belirtildi.

Haberde, trenin zırhlı araç ve tank taşıdığı kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede Yunanistan Komünist Partisi üyelerinin gösteri yaptığı da bildirilen haberlerde, göstericilerin "Dedeağaç halkın limanıdır. Emperyalistlerin değil" şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.


Yunanistan Dedeağaç ABD

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