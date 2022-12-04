Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
Yunanistan'da ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan tren raydan çıktı
Batı Trakya'da Dedeağaç şehrinde, ABD'ye ait savaş malzemelerini taşıyan trenin raydan çıktığı bildirildi.
Yunan medyasında çıkan haberlerde, cuma günü sabah saatlerinde, NATO adına Balkan ve Baltık ülkelerine gönderilecek savaş malzemelerini taşıyan bir yük treninin, Dedeağaç Limanı yakınlarındaki Galikos istasyonunda raydan çıktığı belirtildi.
Haberde, trenin zırhlı araç ve tank taşıdığı kaydedildi.
Kazanın meydana geldiği bölgede Yunanistan Komünist Partisi üyelerinin gösteri yaptığı da bildirilen haberlerde, göstericilerin "Dedeağaç halkın limanıdır. Emperyalistlerin değil" şeklinde sloganlar attığı aktarıldı.
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