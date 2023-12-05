Yunanistan'da ana muhalefet bölündü: 11 vekil yeni grup kurdu

Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 05.12.2023 - 13:58

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ta (SYRIZA) yaprak dökümü sürüyor.

SYRIZA'dan istifa eden 11 milletvekili yeni meclis grubu kurdu. Vekiller oluşyumun "Yeni Sol (NAR)" ismini alacağını duyurdu.

Aralarında SYRIZA döneminde bakanlık yapmış isimlerin de bulunduğu 11 milletvekili, amaçlarının SYRIZA'ya değil, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisine muhalefet etmek olduğunu belirtti.

Partiden 23 Kasım'da ayrılan Efi Ahçioğlu, Sia Anagnostopulu, Nasos İliopulos, Dimitris Canakopulos, Meropi Cufi, Theano Fotiu, Aleksis Hariçis, SYRIZA'nın Batı Trakyalı Türk milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat ile partiden kasım başında ayrılan milletvekilleri Öklid (Efklidis) Çakalatos, Peti Perka meclisteki çalışmalarını bundan sonra "Yeni Sol" çatısı altında sürdürecek.

Kasım başında, iki milletvekili SYRIZA’dan istifa ederken, aralarında iki Batı Trakya Türkünün de bulunduğu 9 milletvekili, 23 Kasım'da, partinin yeni lideri Stefanos Kaselakis ve lider kadrosunun parti ve ülkeye ilişkin sorunların siyasi özünü kavrayıp tartışmayı reddettiği gerekçesiyle istifa kararı almıştı.

Böylece, Haziran 2023'te düzenlenen genel seçimlerde 300 sandalyelik mecliste 47 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan SYRIZA'nın, meclisteki sandalye sayısı 36'ya düşmüştü.

SYRIZA NASIL DAĞILDI?

SYRIZA'yı dağılmaya götüren süreç, Haziran seçimlerinin ardından eski Başbakan Aleksis Çipras'ın parti liderliğinden istifa etmesiyle başladı. Temmuz 2019'daki genel seçimde yüzde 31,53 oy alarak ana muhalefet konumuna gelen SYRIZA, Mayıs 2023 genel seçiminde yüzde 20,07 olan oy oranını 25 Haziran'daki sonuçlarla yüzde 18'in altına düşürdü. Bu gelişmenin ardından Çipras görevinden istifa etti ve partisini olağanüstü kongreye götürdü.

Eski Maliye Bakanı Ahçıoğlu'nun parti lideri seçilmesinin beklendiği eylül ayındaki SYRIZA kongresinde, matematikteki üstün başarısı nedeniyle 14 yaşında tam burslu öğrenci olarak ABD'ye göç eden, finans ve ekonomi eğitimi alan, bir süre Goldman Sachs'ta çalıştıktan sonra deniz taşımacılığı alanında kendi şirketini kuran 35 yaşındaki iş adamı Stefanos Kasselakis büyük bir farkla parti lideri seçildi.

Kasselakis'in neoliberal kimliği partinin ağır topları tarafından onaylanmadı. Pepi Perka ve Efklidis Chakalotos da Kasım ayında SYRIZA'dan ayrılarak partiyi parlamento grubunun dışında bıraktı. SYRIZA Selanik'in gençlik kanadı 20 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, partinin yeni lideri Kaselakis'in bazı milletvekillerini partiden ihraç etmesine, önemli pozisyonlara ehil olmayan kişileri atamasına ve partinin İsrail yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada, üyelerin "çoğunluğunun" partiden ayrılma kararı aldığı belirtildi.