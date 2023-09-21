SYRIZA Milletvekili Zeybek'ten, İskeçe'deki azınlık okulundaki uygulamayla ilgili soru önergesi

Yayınlanma: 21.09.2023 - 08:05

Güncelleme: 21.09.2023 - 08:07

Zeybek, Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına verdiği soru önergesinde, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmemesi ve İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün okulda bazı sınıfların öğlenci olarak devamı konusundaki ısrarına dikkati çekti.

Zeybek, Öğretim Müdürlüğünün vardiyalı eğitim yönündeki ani kararının, öğrencileri öğleden sonra katıldıkları kurs ve faaliyetlerden alıkoyduğunu vurguladı.

Batı Trakyalı Türkler, dün İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün vardiyalı eğitim kararıyla İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin cenazeye çevrildiğini belirterek İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün önüne siyah çelenk bırakmıştı.

Eğitimin tüm öğrenciler için sabah başlamasının önünde engel bulunmadığını, sınıfların buna müsait olduğunu vurgulayan Batı Trakyalı Türkler, protestolarını sürdüreceklerini kaydetmişti.

MÜDÜRLÜK UYGULAMADA ISRARCI

Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda, Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği, istişareler sonucunda tüm öğrencilerin sabahçı olarak eğitime başlayacağını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti.

Bunun üzerine Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği tarafından 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

18 Eylül'de düzenlenen protestoya yaklaşık 1500 kişi katılmış ve "Dönüşümlü Eğitime Hayır" sloganları atılmıştı.

Okul önünde toplanan Encümen Heyeti, Okul Aile Birliği, öğrenci ve velilerinden oluşan grup, İskeçe Belediyesi ve Ortaöğretim Müdürlüğünün bürolarının da bulunduğu valilik binasına doğru yürümüştü.

Protesto sırasında, öğrenciler derslere girmemiş ve okul girişi kapatılmıştı.