Yunanistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı

18 Mart 2022 Cuma, 16:35

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, askeri ataşeler ve diplomatik misyon üyelerinin katıldığı tören, şehitlik anıtı önündeki saygı duruşu ile başladı.

Özügergin, törende yaptığı konuşmada: "Buraya, büyük Türk milletinin fertleri olarak, topraklarımızı bize vatan olarak bağışlayan tüm şehitlerimize minnet duygularımızı ifade etmeye geldik. Bundan 107 yıl önce Çanakkale'de kadim bir milletin istiklali yine ve yeniden tescillendi. Dünya tarihine geçen bir zafer kazanıldı. Türk milletinin, hürriyetinin ve istikbalinin karşısına dikilenlerin yıkılıp geçileceği, dosta düşmana bir kez daha gösterilmiş oldu [...] Çoğunun adlarını bile bilmiyoruz ama onları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerinde bulundu.

Pire Türk Şehitliği, 1859 yılında Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra, 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'ne verildi. Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları'nda esir olarak Atina'ya götürülen ve ölenlerin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.