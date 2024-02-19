Yunanistan'da hakime bombalı saldırı: Anarşist grup üstlendi

Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:00

Güncelleme: 19.02.2024 - 14:00

Yunanistan'da "Silahlı Müdahale" isimli anarşist bir grup, geçen hafta Selanik kentindeki adliye binasında bir hakime yönelik saldırı girişimini üstlendi.

Yunanistan basınına göre "daha önce bilinmeyen" grup tarafından bugün "Athens Indymedia" internet sitesine yüklenen açıklamada, hakimler "insanlık dışı" hükümler vermekle suçlandı.

"BAŞKA SALDIRILAR DA DÜZENLENEBİLİR"

Yunanistan polisi, geçtiğimiz hafta kıdemli bir hakime gönderilen pakete el koymuş, paketin içindeki patlayıcı maddeyi de infilak etmeden etkisiz hale getirmişti. Kendisini "Silahlı Müdahale" olarak adlandıran grup, 19 Şubat Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, bu saldırının arkasında kendilerinin olduğunu söyledi.

"Silahlı Müdahale" grubu, hakimleri "muhafazakar hükümetle işbirliği yapmakla" da suçladı. Grubun yaptığı açıklamada, aralarında paketin gönderildiği hakim de olmak üzere ülkedeki savcılar, polis memurları ve hakimlere daha fazla saldırı düzenlenebileceği belirtildi.

3 ŞUBAT'TA BAKANLIK ÖNÜNDE BOMBA PATLAMIŞTI

Yunanistan'da 2009-2018 yılları arasındaki ekonomik kriz döneminde de siyasetçi, hakim ve iş insanlarına yönelik küçük çaplı kundaklama ve bombalı saldırılarda bulunulmuş olsa da bu tür eylemler son 5 sene içinde azalmıştı. Başbakan Kiryakos Miçotakis ve liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi (YD) partisinin kazandığı son genel seçimin ardından bu tür eylemlerde artış yaşanmış, polis benzer olaylar hakkında inceleme başlatmıştı.

3 Şubat 2024 tarihinde de başkent Atina'daki Çalışma Bakanlığı'nın dışına bırakılan bir bomba infilak etmiş, gece saatlerinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken bakanlık binası hasar görmüştü. Aralık ayında ise Çevik Kuvvet Birimi (MAT) merkezine yerleştirilmiş başka bir patlayıcı polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.