Yunanistan’da karda kapanan otoyolu işleten şirketin CEO'su istifa etti

26 Ocak 2022 Çarşamba, 12:20

Attiki Odos otoyolunu işleten özel şirketinin CEO’su Bill M. Halkias, kar fırtınasında yüzlerce sürücünün yolda kalmasının ardından istifa etti.

Yunanistan merkezli Ekathimerini'de yer alan habere göre; şirketin 1999 yılından bu yana CEO'su olan Halkias, yaptığı açıklamada, mahsur kalan son sürücülerin de otoyoldan çıkarıldığını belirtti.

Halkias, yaptığı açıklamada, "Bütün mekanizmanın başı olarak, şirketi kolaylaştırma amacıyla, yönetim kurulu üyesi ve CEO olarak istifamı sunma ihtiyacı hissediyorum" dedi.

İstifayı kabul eden şirketin yönetim kurulu, yeni CEO seçimine kadar Halkias'ın sorumluluklarını üstlenmek üzere operasyon müdürü Aristophanis Papadimitriou'yu atadı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın çevresindeki en büyük otoyol olan Attiki Odos, önceki gün 12 saatten fazla bir süre boyunca çok sayıda aracın mahsur kalmasının ardından dün trafiğe kapatılmıştı.

Otoyoldan sorumlu şirket, yaşananlardan dolayı özür dilerken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in talebi üzerine yolda kalan tüm sürücülere kişi başı 2 bin Euro tazminat ödenmesine karar verilmişti.