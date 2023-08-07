Yunanistan'da mühimmat deposu patlamasında yeni bulgular paylaşıldı
Geçtiğimiz Cuma günü, Yunanistan'ın Teselya bölgesine bağlı Volos Belediyesi'ne bağlı birimlerden Nea Anchialos kasabası yakınlarında yer alan hava kuvvetleri üssünde gerçekleşen patlama ile ilgili yeni bulgular ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın orta kesimlerinde yer alan Nea Anchialos kasabası yakınlarındaki bir Yunan Hava Kuvvetleri üssündeki mühimmat deposunda patlama meydana gelmişti.
Gerçekleştirilen idari soruşturma kapsamında patlamanın, çevrede çıkan orman yangınının ısı yüküne maruz kalan havadan karaya bombalardan kaynaklandığı belirlendi.
Mühimmat deposunda meydana gelen patlamalar, pek çok ağır bomba ve füzeler de dahil olmak üzere değerli mühimmatın toplu patlamalarına neden olmuştu. Patlamaların ardından 111'inci Muharebe Kanadı Komutanı görevinden alındı.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla yürütülen soruşturmanın sonucunu belirlemek için gerekli olan üst düzey silahlı kuvvetler komutanlarının üçüncü defa ifadeleri alındı.
Soruşturma, Yunan Hava Kuvvetleri'nin patlayıcı madde uzmanları tarafından yapılan araştırmadan elde edilen bulgular, Heron insansız hava araçlarından elde edilen görsel malzeme ve konuyla ilgili olarak ifadeleri alınan subayların ifadeleriyle tamamlandı.
Soruşturma kapsamında alınan ifadelere göre, mühimmatların bu şekilde depolanmasının "planlı" bir şekilde yapıldığı, fakat bombaların "açıkta" bırakıldığı ve üzerlerinin örtülmesinin onları artan ısı yükünden korumak için "yetersiz" olduğu belirtildi.
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