Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunanistan, UEFA EURO 2024 Elemeleri play-off turu yarı finalinde kendi sahasında Kazakistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:08
Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Gustavo Poyet yönetimindeki Yunanistan, kendi sahasında Magomed Adiev'in ekibi Kazakistan ile karşı karşıya gelecek.

YUNANİSTAN - KAZAKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

YUNANİSTAN - KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu başlayacak.

Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.

Finali kazanacak ekipler de 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarının (TSİ) programı şöyle:

C Yolu:

20.00 Gürcistan-Lüksemburg

22.45 Yunanistan-Kazakistan

B Yolu:

22.45 İsrail-İzlanda

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna

A Yolu:

22.45 Polonya-Estonya

22.45 Galler-Finlandiya


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