Yunanistan'a gitmek isteyen kaçak göçmen ve organizatörler yakalandı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:46

Güncelleme: 18.03.2024 - 17:46

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kuşadası ilçesindeki makilikte kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, Yunanistan'a gitmek isteyen 24 kaçak göçmen ile organizatörler M.B., O.D., E.Ş., M.G., A.B., N.Y., Y.B., M.G.'yi yakaladı.

2 BOT ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede ayrıca 2 bot, bot motoru, sürat teknesi, sürat teknesi motoru, 6 cep telefonu ve 3 otomobil ele geçirildi.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 8 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.