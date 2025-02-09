Yunanistan'da Santorini alarmı: Okullarda tatil süresi uzatıldı
Yunanistan'da, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırıldı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yetkililer ve uzmanlardan oluşan heyetin yaptığı toplantıda, Ege'deki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta uzatılması yönünde karar alındı.
Söz konusu adalarda, sismik hareketlilik nedeniyle 3 Şubat'tan itibaren okullar tatil edilmişti.
Olası büyük bir depreme karşı tedbiren bu adalardaki tüm etkinlikler iptal edilmiş, halkın toplu halde kapalı alanlarda bulunmaması istenmişti.
Ayrıca, bölgeye arama kurtarma ekipleri, insansız hava araçları ve jeneratörler sevk edilmişti.
Etiketler: #Yunanistan #Santorini
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