Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çeken Santorini yorumu: 'Beklentimiz doğru çıktı'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:54

Güncelleme: 07.02.2025 - 00:57

Ege Denizi’nde günlerdir süren depremler endişelere neden olmaya devam ediyor.

Türkiye ve Yunanistan’da deprem endişesi sürerken Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden Santorini Yanardağ Adası hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"BEKLENTİMİZ DOĞRU ÇIKTI"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları kaydetti:

"Santorini yanardağ adasının kuzey doğusundaki, depremciklerin yoğunlaştığı Amorgos çukuru içinde 3 tane deniz altı yanardağı belirlendi

1. Cristina

2. Nea Kamena(Santorini)

3. Columbus

Bu çukurda oluşan 6,7 km boylu yarık külsü, akışkan lavlar kusuyor."

SONUNDA SANTORİNİ’DE BEKLENTİMİZ DOĞRU ÇIKTI



Santorini yanardağ adasının kuzey doğusundaki, depremciklerin yoğunlaştığı Amorgos çukuru içinde 3 tane deniz altı yanardağı belirlendi

1. Cristina

2. Nea Kamena(Santorini)

3. Columbus



Bu çukurda oluşan 6,7 km boylu yarık külsü,… pic.twitter.com/DWBJsciHXr — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 6, 2025

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın bir takipçisinin “Bu durum şu an için iyi mi kötü mü?” sorusuna “İyi” yanıtını vermesi ise dikkat çekti.