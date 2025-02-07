Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çeken Santorini yorumu: 'Beklentimiz doğru çıktı'
Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremler endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ercan, "Sonunda Santorini'de beklentimiz doğru çıktı" ifadelerini kullandı.
Ege Denizi’nde günlerdir süren depremler endişelere neden olmaya devam ediyor.
Türkiye ve Yunanistan’da deprem endişesi sürerken Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden Santorini Yanardağ Adası hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
"BEKLENTİMİZ DOĞRU ÇIKTI"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları kaydetti:
"Santorini yanardağ adasının kuzey doğusundaki, depremciklerin yoğunlaştığı Amorgos çukuru içinde 3 tane deniz altı yanardağı belirlendi
1. Cristina
2. Nea Kamena(Santorini)
3. Columbus
Bu çukurda oluşan 6,7 km boylu yarık külsü, akışkan lavlar kusuyor."
SONUNDA SANTORİNİ’DE BEKLENTİMİZ DOĞRU ÇIKTI— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 6, 2025
Santorini yanardağ adasının kuzey doğusundaki, depremciklerin yoğunlaştığı Amorgos çukuru içinde 3 tane deniz altı yanardağı belirlendi
1. Cristina
2. Nea Kamena(Santorini)
3. Columbus
Bu çukurda oluşan 6,7 km boylu yarık külsü,… pic.twitter.com/DWBJsciHXr
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın bir takipçisinin “Bu durum şu an için iyi mi kötü mü?” sorusuna “İyi” yanıtını vermesi ise dikkat çekti.
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