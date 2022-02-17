Yunanistan'da süresiz iş sözleşmesi talep eden sağlık çalışanları gösteri yaptı

17 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), süreli sözleşme ile çalışan sağlıkçılara süresiz sözleşme yapılması talebiyle başkent Atina'da gösteri düzenledi.

Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen göstericiler, hükümetten, sözleşmeleri 31 Mart'ta sona eren yaklaşık 8 bin çalışan için süresiz sözleşme yapılmasını talep etti.

Bazı göstericiler, sektörde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için önlüklerini yaktı.

Gün içerisinde üç saatlik iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara, Covid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olmasına karşı çıkan eylemciler de destek verdi.







