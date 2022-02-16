Yunanistan'dan 'savunma kalkanını güçlendirecek' tasarıya onay
Yunan parlamentosu, altı ek Rafale savaş uçağı, üç Belharra fırkateyni ve denizaltı torpidolarının satın alınmasını onayladı.
Yunanistan Parlamentosu, dün gece Savunma Bakanlığı'nın altı ek Rafale savaş uçağı, üç Belharra fırkateyni ve denizaltı torpidolarının satın alınmasını içeren yeni savunma paketine ilişkin tasarısını onayladı.
"Ülkenin savunma kalkanını güçlendirmek için" başlıklı tasarı, iktidardaki Yeni Demokrasi, merkez sol Değişim Hareketi (KINAL) ve milliyetçi Yunan Çözümü milletvekillerinin oylarıyla onaylandı.
Yunanistan merkezli eKathimerini'nin haberine göre; milletvekillerine hitap eden Başbakan Kiriakos Miçotakis, Yunanistan'ın Belharras ve Rafales ile kendisini jeopolitik ve diplomatik olarak güçlendirdiğini söyledi. Miçotakis ayrıca, Yunanistan'ın "ulusal cephaneliği" yarattığına da dikkat çekti.
SYRIZA-İlerleme İttifakı başkanı ana muhalefet lideri Alexis Tsipras ise yaptığı açıklamada, Parlamento'ya partisinin yeni Fransız fırkateynlerinin satın alınmasını desteklediğini, ancak hükümete silah harcamaları konusunda "açık yetki" vermeye hazır olmadığını söyledi.
Tsipras, "Ülkenin caydırıcılık kapasitesini artırmanın öneminden kimsenin şüphesi olmasın, ancak size açık yetki vermediğimiz için bize el sallamak cüretkarlıktır" dedi.
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