Yunanistan'da 'yanlışlıkla' gizli askeri haritaların fotoğrafları yayınlandı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:41

Güncelleme: 31.07.2023 - 13:41

Antitheto.gr adlı Yunan haber portalı, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nın "yanlışlıkla gizli askeri haritaların fotoğraflarını" yayınladığını bildirdi.

Yunanistan'ın Teselya bölgesine bağlı Volos belediyesinde yer alan Nea Anchialos'taki 111. Hava Filosu'na ait mühimmat depolarında çıkan yangınların ardından Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, askeri tesislerde yangın güvenliğine uygunluk konusunda olağanüstü denetimler başlatmıştı.

Haberde, fotoğrafların, ilk başta Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama ile basına servis edildiği, ardından kısa bir süre sonra da haritaların bulanıklaştırılarak yeniden paylaşıldığı belirtildi.

Haberde, olaya ilişkin "Milli Savunma Bakanlığı, bakan yardımcısının tesislerden birinde yaptığı 'teftiş' sırasında baktığı gizli askeri haritaların fotoğraflarını yayınladı. Bu kabul edilemez olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, birliklerdeki yangın güvenliği denetimlerinin durdurulduğu belirtildi" denildi.

Haberde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias'ın 31 Temmuz'da Yanina, Araxos ve Andravida'daki Petsali havaalanlarına yapması planlanan ziyaretlerin de "ertelendiği" kaydedildi.

Yunan basını, meydana gelen "talihsiz" olayı, mühimmat deposu yangınından sonra Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "yeni bir fiyasko" olarak nitelendirerek, "Bu, hükümetin ortaya koyduğu ve Silahlı Kuvvetlerin imajı üzerinde ciddi etkileri olan inanılmaz bir karmaşadır" ifadelerini kullandı.