Yunanistan'da yaşam adeta durdu... Büyük facianın yıldönümünde halk ayakta!

Yunanistan’da Cuma günü gerçekleştirilen genel grev, ülke genelinde neredeyse yaşamı durma noktasına getirirken, binlerce işçi, ülkenin en büyük demiryolu felaketinin ikinci yıl dönümünde iş bırakma eylemi yaptı.

Yunanistan’ın iki büyük işçi sendikasının çağrısıyla düzenlenen 24 saatlik grev, 57 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen yargı sürecinin yavaş ilerlemesine duyulan öfkenin son göstergesi oldu. Kamuoyunda, hükümetin olayla ilgili hiçbir siyasetçiyi sorumlu tutmaması büyük tepki çekmeye devam ediyor.

Grev, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsıyor. Atina başta olmak üzere Yunanistan’ın çeşitli şehirlerinde ve Avrupa’nın farklı noktalarında protesto gösterileri planlandı. Protestocular, kazaya neden olanların cezalandırılmasını ve demiryolu güvenliğinin artırılmasını talep ediyor.

Grev nedeniyle tüm ticari uçuşlar iptal edilirken, feribot ve tren seferleri de durduruldu. Atina’da, göstericilerin protestolara katılmasını sağlamak amacıyla kısıtlı sayıda toplu taşıma aracı hizmet verdi. Taksiciler de greve katılırken, bazı gönüllülerin protestoculara ücretsiz ulaşım sağladığı bildirildi.

Eğitim ve sağlık sektörleri de grevden etkilendi. Öğretmenler ve sağlık çalışanları iş bırakırken, avukatlar ve ambulans görevlilerinin de greve katıldığı açıklandı. Ayrıca, birçok mağazanın kepenk kapattığı ve bazı sanatçıların planlanan konserlerini iptal ettiği bildirildi.

Huge mobilisations taking place right across Greece today, as workers bring capitalism to a standstill in a breathtaking general strike. Only workers have the power to stop the bosses. This is what solidarity looks like.pic.twitter.com/bVVVHrBcEH