Yunanistan'da yaşam adeta durdu... Büyük facianın yıldönümünde halk ayakta!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 19:24

Güncelleme: 28.02.2025 - 19:31

Yunanistan’da Cuma günü gerçekleştirilen genel grev, ülke genelinde neredeyse yaşamı durma noktasına getirirken, binlerce işçi, ülkenin en büyük demiryolu felaketinin ikinci yıl dönümünde iş bırakma eylemi yaptı.

Yunanistan’ın iki büyük işçi sendikasının çağrısıyla düzenlenen 24 saatlik grev, 57 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen yargı sürecinin yavaş ilerlemesine duyulan öfkenin son göstergesi oldu. Kamuoyunda, hükümetin olayla ilgili hiçbir siyasetçiyi sorumlu tutmaması büyük tepki çekmeye devam ediyor.

GREV HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Grev, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsıyor. Atina başta olmak üzere Yunanistan’ın çeşitli şehirlerinde ve Avrupa’nın farklı noktalarında protesto gösterileri planlandı. Protestocular, kazaya neden olanların cezalandırılmasını ve demiryolu güvenliğinin artırılmasını talep ediyor.

Grev nedeniyle tüm ticari uçuşlar iptal edilirken, feribot ve tren seferleri de durduruldu. Atina’da, göstericilerin protestolara katılmasını sağlamak amacıyla kısıtlı sayıda toplu taşıma aracı hizmet verdi. Taksiciler de greve katılırken, bazı gönüllülerin protestoculara ücretsiz ulaşım sağladığı bildirildi.

Eğitim ve sağlık sektörleri de grevden etkilendi. Öğretmenler ve sağlık çalışanları iş bırakırken, avukatlar ve ambulans görevlilerinin de greve katıldığı açıklandı. Ayrıca, birçok mağazanın kepenk kapattığı ve bazı sanatçıların planlanan konserlerini iptal ettiği bildirildi.

Huge mobilisations taking place right across Greece today, as workers bring capitalism to a standstill in a breathtaking general strike. Only workers have the power to stop the bosses. This is what solidarity looks like.pic.twitter.com/bVVVHrBcEH — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) February 28, 2025

NE OLMUŞTU?

28 Şubat 2023 gecesi, Atina ile kuzeydeki Selanik limanını birbirine bağlayan güzergahta bir yolcu treni ile yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden 57 kişinin büyük bir kısmı, tatil dönüşünde olan üniversite öğrencileriydi.

Yetkililer, kazanın insan hatasından kaynaklandığını belirterek, bir istasyon şefinin yönlendirme hatası yaptığını ve yolcu trenini yük treninin olduğu hat üzerine aldığını açıkladı. Ancak yetkililer, aynı zamanda Yunanistan’ın demiryolu altyapısındaki eksiklikleri ve modern güvenlik sistemlerinin kurulumundaki gecikmeleri de kabul etti.

Facianın ardından günlerce süren protestolar düzenlendi ve halk, hesap verilebilirlik ve demiryolu güvenliğinde iyileştirme talep etti. Kazanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, olayın kesin koşullarıyla ilgili hala sorular devam ediyor.

RAPOR AÇIKLANDI, ORTALIK KARIŞTI!

Bağımsız bir demiryolu ve havacılık soruşturma kurulu tarafından hazırlanan ve Perşembe günü kamuoyuna açıklanan bir rapor, çarpışmada elektronik sinyalizasyon ve uzaktan izleme sistemlerinin kurulumundaki gecikmelerin önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Ayrıca, Yunanistan’ın on yıl süren ekonomik kriz döneminde yapılan bütçe kesintileri nedeniyle personel eksikliği ve finansal yetersizliklerin de kazaya katkıda bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, Yunan yetkililerin kaza mahallinin hatalı haritalandırıldığı ve bu durumun “hayati olabilecek bazı bilgilerin kaybolmasına” neden olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar ayrıca, çarpışma sırasında oluşan "devasa bir ateş topunun", kazada hayatını kaybeden 5 ila 7 kişinin ölümüne neden olmuş olabileceğini belirtti. Olası bir "bilinmeyen yakıtın" alevi körüklediğini düşündüklerini belirten yetkililer, bu konuda daha fazla inceleme yapılması çağrısında bulundu.

Son haftalarda yapılan kamuoyu yoklamaları, halkın büyük bir kısmının hükümetin kazayla ilgili süreci yönetme biçiminden memnun olmadığını gösterdi.

HÜKÜMETİN TEPKİSİ

Kaza sonrası Yunanistan, demiryolu güvenliğini iyileştirmek adına bazı adımlar attı. Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hristos Staikouras, Perşembe günü Yunan televizyonuna verdiği röportajda, kaza sonrası Atina-Selanik hattının tamamında modern sinyalizasyon ve uzaktan izleme sistemlerinin kurulduğunu ve bu çalışmaların Eylül 2023’te tamamlandığını belirtti.

Ancak aynı yılın Eylül ayında meydana gelen bir kasırga, bu sistemleri ciddi şekilde hasara uğrattı. Bakan, sistemlerin halen tam kapasite çalışmadığını ve büyük bir kısmının 2026 yazına kadar tamir edileceğini duyurdu. Ayrıca, Yunanistan’ın Avrupa Komisyonu ile demiryolu çalışanlarının eğitimini geliştirmek için bir plan üzerinde çalıştığını ifade etti.

Buna rağmen, Avrupa Komisyonu, Aralık 2024’te yayımladığı bir raporda, Yunanistan’ın hâlâ 2016 tarihli AB demiryolu güvenliği direktifine tam olarak uymadığını belirtti. Komisyon, "eksikliklerin sistematik olduğunu ve ilgili kurumlarda güvenlik kültürünün eksikliğinden kaynaklandığını" açıkladı.

Yetkililer, kazayla ilgili devam eden bir yargı soruşturması bulunduğunu ve şu ana kadar çoğunluğu demiryolu yetkililerinden oluşan onlarca kişinin inceleme altında olduğunu duyurdu.

Kazanın en büyük yükü ise bir kişiye yüklendi: 61 yaşındaki istasyon şefi. Treni yanlış hatta yönlendirdiği gerekçesiyle, ulaşım güvenliğini tehlikeye atmak ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlarından yargılanıyor. Ancak, birçok kişi kazanın sistemsel hatalardan kaynaklandığını ve tek bir kişinin günah keçisi haline getirildiğini düşünüyor.