Yunanistan'dan 'adalar' çıkışı: Savaş peşinde değiliz

Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 06.01.2024 - 12:38

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, SKAI TV'ye verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik dikkat çekici mesajlar gönderdi.

Gerapetritis, Lozan Barış Antlaşmasına atıfta bulunarak, "Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir ve asla olmayacaktır. Bu bizim için kutsal ve sağlam bir hukuki temeldir" dedi.

Türkiye ile ilişkilerde karşılıklı anlayış ve samimiyet olduğunu, ancak bunun pratikte ve sürekli olarak gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Gerapetritis, "Gerginlik ve krizlerin olmadığı bir diyalog seviyesine ulaştık. Var olan anlaşmazlıkların gerginliklere neden olmamasını istiyoruz. Benim ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in vizyonu güçlü ve kendine güvenen bir Yunanistan'dır ve ben de geride bunu bırakmak istiyorum" diye konuştu.

Gerapetritis, şöyle devam etti:

"Adaların egemenliği söz konusu değildir, adalılarımız kendilerini güvende hissetmelidir, özellikle de adalılar. Savaş peşinde değiliz, hoşgörülüyüz, düşmanca değiliz. Türkiye tarafından bize egemenlikle ilgili bir soru sorulmadı, askersizleştirme ve gri bölgelerden bahsedildiğini duyuyorum, ancak bu hiç sorulmadı ve sorulmasına da açıkça ve kategorik olarak izin vermem. Kim ne isterse istesin, Yunanistan haklarından bir santim bile vazgeçmeyecektir. Egemenlik asla tartışılmayacaktır."

Türkiye ile MEB ve kıta sahanlığının belirlenmesi konusunun gelecekte gündeme geleceğini dile getiren Gerapetritis, "Kıta sahanlığı ve MEB, Lahey'de ya da Hamburg'daki Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinde sonuçlanabilecek bir müzakere konusudur. Bu aşamada herhangi bir şey görüşmedik, gelecekte gündeme gelecektir. Adım adım ilerliyoruz, asla atlamayacağız, her seferinde samimiyet göstererek ilerleyeceğiz. Zamanı geldiğinde masaya oturmamızı istiyorum" dedi.

F-35

Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı programına olası katılımını değerlendiren Gerapetritis, şunları kaydetti:

"Silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi dış politikayı da güçlendirdi. Ülke özel bir ağırlık kazanıyor, silahlı kuvvetlerin yükseltilmesi önemli bir konu. F-35 programına katılma talebi var, olumlu gelişmeler yaşayacağımızı düşünüyorum. Sorunun sona ereceğini hissediyorum, Yunanistan'ın programa katılması an meselesi. Türkiye'nin F-16'lar konusunda ABD ile ne yaptığının bir önemi yok, biz heteronom değiliz."

Gerapetritis, "ABD diplomasisinin savunma yardımlarını diğer ülkelere nasıl atfedeceğini belirlemediğimizi anlıyoruz, talep ettiğimiz şey savunma ittifakı içinde, NATO içinde bütünlük kuralına saygı gösterilmesidir. Hiçbir ekipman müttefik bir ülkenin aleyhine kullanılmamalıdır" diye ekledi.