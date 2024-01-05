Yunanistan'ın geri ittiği 36 kaçak göçmen kurtarıldı!
Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 3 Ocak saat 04.50'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye ‘TCSG-6’ Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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