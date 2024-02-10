Yunanistan'dan Ay adımı: Artemis Anlaşması'nı imzaladı

Yunanistan, ABD öncülüğünde Ay'da kalıcı üs kurmayı da kapsayan uzay araştırmaları programı Artemis Anlaşması'nı imzalayan 35'inci ülke oldu.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:16
Yunanistan'dan Ay adımı: Artemis Anlaşması'nı imzaladı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, Washington'da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

İki ülke arasında uzay alanında da işbirliği yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Blinken, Artemis Anlaşması'nın giderek daha fazla karşılık bulmaya başladığını söyledi.

İki bakanın konuşmalarının ardından Yunanistan, Artemis Anlaşması'nın 35. ülkesi olarak resmi belgelere imza attı ve anlaşmaya dahil oldu.

1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması, "uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi" olarak biliniyor.

Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

ABD, aynı anlaşma çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

Anlaşma ilk kez resmi olarak 5 Mayıs 2020'de gündeme gelmişti.

NASA 16 Mayıs 2020'de birçok ülke ile Artemis projesi için ikili anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

ABD Dışişlerine göre Artemis Anlaşması'nın imzacıları arasında ABD ve Fransa'nın yanı sıra Avustralya, Bahreyn, Brezilya, Kanada, Kolombiya, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Meksika, Yeni Zelanda, Polonya, Romanya, Singapur, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere gibi ülkeler yer alıyor.


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