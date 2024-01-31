Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:53
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.


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