Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:53

Güncelleme: 31.01.2024 - 14:53

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.