Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar!
MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
EDirne haberleri fetö haberleri MSB haberleri Terör örgütü haberleri yasa dışı haberleri Yunanistan haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Ambulansın içindeki sır
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
- Özgür Özel'den 'Hacer Foggo' açıklaması
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- 'O gün küfür edenler bugün Başak Hanım diyor'
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’