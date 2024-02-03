Yunanistan'da bakanlığa bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patlaması sonucu bölgede hasar oluştu.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 09:26
Yunanistan'da bakanlığa bombalı saldırı
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yerel saat ile 00.49'da EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişiler, 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını bildirdi.

İhbarın ardından polis bölgede tahliye işlemi başlattı ve yolu trafiğe kapattı.

Bir çantaya yerleştirilen bombanın gece 01.29'da patlaması sonucu bakanlık ve çevresinde hasar gerçekleşirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

ERT'e göre, patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.


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