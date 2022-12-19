Yunanistan'dan Ege Denizi'nde yeni provokasyon: Tartışmalı adaları ziyaret etti
Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, gayri askeri statüdeki ve Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmeyen Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK) kapsamında yer alan bazı adalardaki askeri birlikleri ziyaret etti.
Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Ege Denizi'nde gayri askeri statüde ve Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmeyen Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGAYDAAK) kapsamında yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirdi.
SKAI'nin aktardığına göre Nikos Hardalias, gayri askeri statüdeki İlyaki, İleryöz, İstanköy ve Kelemez adaları ile EGAYDAAK kapsamındaki Keçi, Kalolimnos ve Bulamaç adalarında yer alan askeri karakol ve üslerdeki askerler ile bir araya geldi.
Hardalias'a, İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanı (ASDEN) Korgeneral Dimitrios Houpis eşlik etti.
Adalarda konuşlu askeri birlikleri denetleyen Hardalias, mevcut faaliyetler hakkında bilgi aldıktan sonra askerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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