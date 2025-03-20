'Sadece İmamoğlu'na değil, ekonomiye de darbe yapıldı'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:10

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:10

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte finansal piyasaların duruma olumsuz tepki verdiğini belirtti ve konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Kış, gün içinde iki kez devre kesen borsanın günü yüzde 8’den fazla düşüşle kapattığını anımsatarak, "Dövizde de günlük bazda çok sert dalgalanmalar yaşanmıştır. 19 Mart günü öncesinde çeşitli platformlarda yaşanacak sürece dair spekülatif ifade ve paylaşımlarda bulunan kimi isimlerin açıklamaları da göz önüne alındığında, söz konusu sürecin önceden bilinmesi ihtimali, döviz piyasasında spekülatif işlemler gerçekleştirilerek haksız kazanç elde edilip edilmediği sorusunu gündeme getirmiştir" dedi.

Kış, bu operasyonun siyasi olduğu kadar ekonomik sonuçlarının da ağır olduğunu belirterek, “19 Mart Darbesi sadece İmamoğlu’na değil, Türkiye ekonomisine de yapılmıştır” dedi. Gülcan Kış, “Bu süreç öncesinde kimlerin elinde nasıl bilgiler vardı? Kimler dolar stokladı, kimler bir gecede kazanç sağladı? Bunları öğrenmek istiyoruz” tepkisini gösterdi.

Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"1.Son 24 saat içinde döviz piyasasında olağan dışı hareketlilik sergileyen büyük ölçekli işlemlerle ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

2.Söz konusu adli sürece ilişkin bilgilerin önceden belirli kişi veya gruplar tarafından edinilerek finansal kazanç sağlandığına dair herhangi bir tespit yapılmış mıdır?

3.Kamu kurumları veya yetkililer nezdinde, bu tür gelişmelere dair bilgilerin kötüye kullanılması yoluyla spekülatif işlemler gerçekleştirilmesini önlemeye yönelik bir denetim mekanizması bulunmakta mıdır?

4.Son 24 saat içinde döviz piyasasını izleyen denetleyici kurumlar tarafından olağan dışı görülen işlemler tespit edilmiş midir? Bu işlemler kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?

5.Finansal piyasaların adil ve sağlıklı işleyişini temin etmek adına, siyasi ve hukuki gelişmelerin ekonomik göstergeler üzerindeki etkisini sınırlamaya yönelik herhangi bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?"