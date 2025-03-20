İmamoğlu davasında piyasa manipülasyonu iddiaları Meclis gündemine taşındı

Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:38

Güncelleme: 20.03.2025 - 13:42

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin açıklamanın saatine dikkati çekerek, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ''inanılmaz paralar'' kazanıldığını belirtti. Dava seyrinde gerçekleştirilen manipülatif işlemleri Meclis gündemine taşıyan Şahin, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Bu süreçte önemli olan; İstanbul Üniversitesinin bu kararının açıklanmasından önce kimlerin haberdar olduğudur" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ''inanılmaz paralar'' kazanıldığını belirtti. Manipülatif işlemleri Meclis gündemine taşıyan Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. DEVA Partili Şahin, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun gündeminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali davası ile ilgili İstanbul Üniversitesi’nden savcılık tarafından talep edilen açıklama 18 Mart 2025 tarihinde, piyasalar kapandıktan sonra saat 18.07'de yapılmıştır. 19 Mart 2025 sabahı dolar ve avro rekorla günü açmış, bist rekor düşüş yaşamış ve devre kesici marifetiyle işlemler durdurulmuştur.

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NİN KARARLARINDAN KİMLERİN HABERİ VAR?''

Ülkemizde geçmiş dönemlerde yaşanan tecrübelerle de sabittir ki bu tarz haberlerde öncelikle dolar, avro ve borsa tepkileri olur, bu sefer de aynısı yaşanmıştır. Bu süreçte önemli olan; İstanbul Üniversitesi’nin bu kararının açıklanmasından önce kimlerin haberdar olduğudur. Bilgi sahibi olanlar, piyasadaki dalgalanma nedeniyle inanılmaz paralar kazanmışlardır.

"İŞLEMLER TÜM DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SUÇ MAHİYETİNDE''

Bu tarzda manipülatif işlemler muhakkak ki ilgili Bakanlıkça bilinmektedir. Yapılan işlemler düşük montanlı işlemler olmamaktadır, bu nedenle elde edilen kar çok fazla olmaktadır. Bu elde edilen kar kesinlikle legal/yasal değildir. ‘Insider’ yani ‘içinde bulunduğu konum sebebiyle bir durum hakkında, halkın bilmediği ancak piyasa fiyatlarını etkileyebilecek hassas bilgilere sahip olan kişi veya kişiler’ tarafınca yapılan işlemler kesinlikle hukuksuz işlemler olup; tüm dünyada ve ülkemizde suç mahiyetindedir.''

"BİST KAPANMADAN ÖNCE YÜKSEK MONTAJLI ALIŞ VE SATIŞ YAPANLAR KİMLER?''

DEVA Partili Şahin, Bakan Şimşek’e şu soruları yöneltti:

"18 Mart 2025 saat 18.07 öncesi tek seferde ve/veya parçalı olarak aynı kişi ve kurumlarca yapılan yüksek montanlı dolar ve auro alım ve satımları kimler tarafından yapılmıştır? Paralel işlem olarak 19 Mart 2025 günü öğleden önce yapılan alım ve satışlar kimler tarafından yapılmıştır? 18 Mart 2025 günü Bist kapanmadan önce yüksek montanlı alış ve satış yapan kişi ve kurumlar kimlerdir?"