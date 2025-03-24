Yunanistan'dan İmamoğlu tepkisi: Konsey toplantısının düzenlenmesi zorlaşıyor

Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:06

Güncelleme: 24.03.2025 - 16:06

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Yunanistan'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Türkiye'deki son gelişmeleri “değişken ve endişe verici” olarak nitelendirdi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına atıfta bulunan Marinakis, “hukukun üstünlüğü ve siyasi özgürlüklerden taviz verilmesinin kabul edilmeyeceğini” söyledi.

Marinakis, “Bu gelişmeler göz önüne alındığında, Yunanistan-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin düzenlenmesi zorlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki toplantının Nisan ayında gerçekleşmesi ve ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme yapılması bekleniyordu.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Miçotakis, Brüksel'deki son AB zirvesinde İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin endişelerini dile getirmiş ve Türkiye'de demokrasinin “gerilediğini” söyledi.

Miçotakis, “Türkiye, en azından kağıt üzerinde, AB'ye aday bir ülke ve Birlik ile daha yakın ilişkiler kurmayı arzulayan bir ülke. Açıkçası, bu ancak son yıllarda müzakere ettiğimiz gibi Avrupa Konseyi'nin kararları çerçevesinde yapılabilir” ifadelerini kullandı.