Yunanistan'dan mülteciler çıkışı: Farklı yaklaşım AB'nin kararı
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'dan gelen mültecilerle, diğer ülkelerden gelen mültecilere yaklaşımının farklı olduğunu söyledi.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, gazetecilerin göç sorununa ilişkin sorularını yanıtladı.
Notis Mitarakis, "Ukrayna'dan gelen mülteciler ile diğer ülkelerden gelen mültecilere yaklaşımın farklı olduğu bir gerçek. Bu, Yunanistan'ın değil, AB'nin kararıdır" diye konuştu.
Mitarakis, AB Bakanlar Konseyi İçişlerinin Ukrayna'dan gelen göçmenlerin mülteci statüsünün doğrudan tanınmasına yönelik uygulamaya gittiğini hatırlatarak, Yunanistan'ın, Ukraynalılar için uygulanan AB sınırları içerisindeki serbest dolaşım hakkının, tüm mülteciler için uygulanmasını istediğini kaydetti.
Mitarakis, "Avrupalı müttefiklerimize, AB'nin herhangi bir üye ülkesi tarafından tanınmış mülteciler, AB sınırları içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip olmalı diyoruz" dedi.
Bakan Mitarakis, mültecilerin AB'de ilk giriş yaptığı ülkede kalmasının doğru bir yaklaşım olmadığını savunarak, AB'nin bu ülkelerle daha çok dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.
Mitarakis ayrıca, Yunanistan'ın sonsuz sayıda mülteciyi ağırlamasının mümkün olmadığını ifade ederek, "AB'nin yüzde 2,4'ünü oluşturuyoruz. Buna orantılı bir yük kaldırmalıyız" diye konuştu.
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