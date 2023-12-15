Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Elbette kör değiliz

Yayınlanma: 15.12.2023 - 15:42

Güncelleme: 15.12.2023 - 15:43

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yunanistan, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla Avrupa Birliği'nin arabuluculuğuyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekliyor" dedi.

Savunma Bakanı Dendias Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Terörü kınıyoruz, sivillerin korunması için mücadele ediyoruz. Herkesin atalarının topraklarında yaşama hakkını destekliyoruz. Bölge halkları için barış ve güvenlik koşullarının sağlanması amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında Avrupa Birliği'nin de katılımıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekliyoruz. Ermeni halkının yanındayız, bu doğal ve beklenen bir durumdur."

Spuntik'in aktardığına göre, toplantının ardından konuşan Dendias bu ziyaretin "Yunanistan ile Ermenistan arasındaki ve aynı zamanda iki halk arasındaki yakın dostluk bağlarını yansıttığını" belirterek "Bizleri birleştiren trajik anılar, halklarımızın tarihi süreçte yaşadığı trajedilerdir. Son derece önemli bir topluluk olan Yunanistan'daki büyük Ermeni topluluğu ve aynı zamanda Ermenistan'daki Rum topluluğu, ülkelerimiz arasında dostluk, karşılıklı anlayış ve işbirliği köprüsü görevi görüyor" dedi.

Dendias, Yüksek İşbirliği Konseyi sonrasında da mevkidaşını 'Yunanistan ile Türkiye arasındaki son gelişmeler hakkında' bilgilendirdiğinin de altını çizdi.

Dendias açıklamasında Türkiye hususuna ilişkin şu cümleleri vurguladı:

"İşlerin bir gecede değişmediğini çok iyi biliyoruz. Ve Türkiye'nin ikili konulardaki tutumunun yapısal olarak uluslararası hukuk hükümlerine aykırı olmaya devam ettiğini de çok iyi biliyoruz. Ve elbette kör değiliz, bir ziyaretin aramızdaki anlaşmazlığı çözmesini beklemiyoruz."

Dendias basın toplantısında amaçlarının 'sakin ve dürüst iletişimi sürdürmek, ancak her zaman uluslararası hukuka, deniz hukukuna, egemenlik haklarımıza ve egemenlik haklarımıza mutlak bağlılık' olduğunu da vurguladı.

Yunanistan Savunma Bakanı açıklamasında ayrıca, "Biz Ermenistan gibi dost ülkelerle, müttefik ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Ayrıca ülkelerimizin karşılıklı yararı için bu artan ivmeyi sürdürmeye de tamamen hazırız" cümlelerine yer verdi.